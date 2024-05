Denuncian que se intensifica ingreso de diésel para minería ilegal en el Parque Madidi

Unos de los guardaparques, del que se resguardó su identidad por su seguridad, confirmó a SOStenibles que envió los informes que respaldan esta denuncia. “No tienen autorización y se dan el lujo de decir que están en contacto con la policía y sustancias controladas, a nosotros no nos muestran permisos. Van a las cooperativas mineras dentro del área protegida. Esta práctica no es solo de ahora. Yo estoy hace 23 años de guardaparque”, dijo el funcionario.

Aseguró que es testigo del incremento de este tráfico incesante al que también se suma el ingreso de personal para estas actividades. “Todo reportamos a nuestros inmediatos superiores y ellos lo elevan a otros más arriba y no se hace nada. Las respuestas son un ‘gracias’ y no hay acciones. En nuestras reuniones decidimos hacer conocer estas actividades ante la sociedad civil. Ellos dicen que no hay que sacar esa información, pero tenemos fe en que la gente pueda hacer algo”, expresó el guardaparque desde el corazón del Madidi.