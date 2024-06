Desde el 2011, el BCB emitió bonos por Bs 15.000 millones y pagó Bs 688 millones por intereses, según la Gestora Pública

A tiempo de subrayar que se está ante una entidad que cumple fielmente lo que se compromete y recordar que la Gestora compró bonos del BCB por un valor de $us 200 millones a una tasa anual del 6,5%, con lo que en el plazo de tres años captará algo más de $us 39 millones.

A su vez, invirtió $us 50 millones en un bono del Tesoro norteamericano que tendrá un rendimiento de 4,66%, equivalentes a unos $us 6,99 millones.

Además, los bonos que adquirió del Tesoro General de la Nación tienen un rendimiento del 12,8%, que equivale a unos $us 7,5 millones.



“En toda la operación, los fondos están ganando 53,5 millones de dólares, o equivalentes al 7% del rendimiento sobre los recursos que se están invirtiendo”, precisó Durán.



Este 7% de rendimiento estará por encima del 4,12% que logró la Gestora en un año de administración plena del Sistema Integral de Pensiones y del 2,7% que, en promedio, obtuvieron las ex Administradoras de Fondos de Pensiones que dejaron el país en mayo de 2023.



Durán indicó que cuando las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se fueron dejaron un fondo de Bs 164.969 millones ($us 24.048 millones), pero bajo la administración de la Gestora se incrementó a Bs 180.529 millones ($us 26.316 millones) a mayo de este 2024.



“Esto se va a traducir en dos cosas que son muy importantes: la primera, los asegurados van a tener más recursos en sus cuentas. Eso quiere decir que vamos a tener más platita para la jubilación. Y lo segundo, un mayor rendimiento. Un mayor rendimiento se traduce en una mayor pensión”, explicó Durán.