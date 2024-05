Desde que Arce llegó al poder las reservas internacionales cayeron hasta un 66%

En tres años y medio de Gobierno del presidente, Luis Arce Catacora, las Reservas Internacionales Netas (RIN) se contrajeron hasta un 66% . El último reporte del Banco Central de Bolivia (BCB) sostiene que estos recursos, hasta abril de este año, llegaron a $us 1.796 millones.

El mandatario asumió el poder en noviembre de 2020, cuando el país contaba con $us 5.276 millones de reservas, dejadas por el Gobierno de Jeanine Áñez, al que la actual administración responsabiliza de la delicada situación económica que vivió el país durante la emergencia sanitaria.

"El Gobierno de facto deja una economía con cifras que no se veían ni en una de las peores crisis que sufrió Bolivia en el Gobierno de la UDP (Unidad Democrática y Popular) en la década de los ochenta del siglo pasado. Han aumentado el desempleo, la pobreza y las desigualdades”, dijo Arce al asumir el poder.

Esta caída se acentuó entre 2023 y parte del primer trimestre de este año, esto originó una escasez de dólares que afectó y sigue afectando a toda la economía. Ante ello, el Gobierno activó un paquete de 10 medidas para frenar esta situación , como la liberación de las exportaciones no tradicionales, el incentivo tributario a este sector entre otras disposiciones.

Sin embargo, el efecto no se siente en todos los sectores. Por ejemplo, la industria farmacéutica dijo que seguirán abasteciendo el mercado si la situación así lo permite debido a la falta de dólares.

Pese a que los datos reflejan una notable caída, el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB) Edwin Rojas, informó la mañana del jueves, que las reservas permanecen estables e incluso hizo notar que existe un incremento de $us 88 millones.

“Claramente, durante los últimos ocho meses, hemos logrado estabilizar el nivel de las reservas internacionales en torno a valores que oscilan entre los $us 1.700 a 1.800 millones . Esto es una noticia importante, al primer cuatrimestre, el nivel de las reservas internacionales del país se ha mantenido estables, y si comparamos con lo que fue la gestión pasada, inclusive se advierte un incremento”, explicó Rojas.

Por ejemplo, para las compras de combustible líquido, el Estado usó $us 760 millones, mientras que para el servicio de deuda se destinaron otros $us 580 millones, lo que corresponde el 40% de lo asignado para este año.

En esa línea, explicó que para la venta directa de divisas a “las entidades financieras se destinaron $us 323 millones y la venta al público a través del Banco Unión otros $us 20 millones”.

Con relación a la composición de las RIN hasta abril, $us 1.688 millones están en oro, $us 139 millones en divisas físicas y $us 35 millones en Derecho Especiales de Giro (DEG).