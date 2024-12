Diésel: Transportistas señalan que las filas han bajado, pero denuncian que este tiene mala calidad

“Las colas han bajado no en un 100%, pero han disminuido. En los surtidores se ven filas de 20 camiones, por lo tanto, ya no tenemos que dormir tres noches como era antes”, indicó el dirigente nacional del transporte pesado.

“Estamos teniendo problemas con nuestras unidades de transporte (por este tipo de diésel) y no podemos seguir trabajando en esta forma porque los gastos están siendo exuberantes en lo que viene a ser el mantenimiento de los vehículos”, explicó Mercado.

“Hay lugares donde no hay combustible y las filas continúan. Esto es lo que necesitamos (combustible) porque tenemos una ventana que concluye el 31 de diciembre, cuando deben estar sembradas las hectáreas. Por ejemplo, en soya no hemos sembrado más que a un 40%, en arroz un 50% y ya (casi) no se puede seguir sembrando, y en maíz (hemos sembrado) un 17%”, dijo Farah en conferencia de prensa.