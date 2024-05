Economistas y un expresidente ven confiscación de dólares a los ahorristas por parte del Banco Central

En la entrevista con el medio estatal, Rojas aseguró que los bancos cuentan con $us 285 millones en sus manos y que no entiende el por qué se restringe la distribución de estos recursos a la gente.

“Al mes de abril, los activos totales que tiene el sistema financiero son $us 453 millones superior en $us 142 millones a lo que tenía a abril del año pasado, que eran 311 millones; ahora concretamente en este componente de activos, billetes y monedas saldos, digamos, material monetario como tal, tienen a abril $us 285 millones, la gestión pasada en abril, ellos tenían $us 130 millones prácticamente, inclusive han incrementado lo que tenía la gestión pasada”, afirmó en una entrevista con Bolivia Tv.