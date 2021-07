El 70,5% de las remesas que llegan a la Comunidad Andina proviene de Estados Unidos y España

Escucha esta nota aquí

Durante el tercer trimestre del 2020, el envío de remesas desde el mundo hacia los países de la Comunidad Andina totalizó $us 3.924 millones, cifra que representó un aumento de 3,7% con relación a lo registrado en similar periodo del año 2019.

Estados Unidos y España fueron los principales países de origen de las remesas hacia la CAN, sumando solo entre ambos un total de $us 2.767 millones que representaron el 70,5% de las remesas reportadas.

Según informó el secretario general de la CAN, Jorge Hernando Pedraza, Estados Unidos envió a los países de la CAN remesas por $us 2.038 millones y España por $us 729 millones.

Le siguen Chile e Italia con remesas que ascendieron a $us 257 millones y $us 143 millones respectivamente. También se reportan remesas provenientes de Reino Unido ($us 81 millones), Argentina ($us 40 millones), México ($us 39 millones) y otros ($us 597 millones).

El jefe del organismo indicó que, en el tercer trimestre de 2020, las remesas recibidas por Ecuador y Colombia desde el mundo registraron un aumento de 12,7% y 5,4%, respectivamente, en comparación con las mismas cifras del año anterior, en tanto en Bolivia se registró una disminución de 5,7%; mientras que en Perú la reducción fue de 5,4%.

En el caso de las remesas intracomunitarias, el documento señala que sumaron $us 109,9 millones, lo que representó 21,9% menos con relación a lo alcanzado en el 2019.