El Banco Central de Bolivia reporta el nivel más bajo de las Reservas Internacionales, que suman $us 2.147 millones hasta agosto

Cinco meses después de que se conociera el último dato de las Reservas Internacionales Netas (RIN), el Banco Central de Bolivia (BCB), reveló que hasta agosto de 2023, suman $us 2.147 millones.

No se emitió un informe hasta noviembre de 2023 y es el nivel de recursos más bajos históricamente registrados desde enero de 2022.

Son $us 1.391 millones menos que el monto registrado en febrero de este año cuando el BCB reportó que las RIN estaban por los $us 3.538 millones.

La composición de estos recursos se divide en tres áreas: $us 1.629 millones se contabilizan en oro; $us 437,9 millones en divisas y $us 45 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG). Estos tres ítems hacen un total de $us 2.147 millones.

El reporte del BCB señala que el monto de las RIN fue decreciendo de enero a agosto de este año: en enero las RIN eran de $us 3.116 millones; en febrero se redujeron a $us 3.148,5 millones; marzo $us 3.112,3 millones; abril $us 3.158,3 millones.

En mayo se redujo a $us 2.951,9; junio $us 2.611,6 millones; julio $us 2.512,9 millones y en último dato global que arroja la estatal financiera es de agosto con $us 2.147,3 millones.

Las RIN de Bolivia llegaron a su nivel más alto en diciembre de 2014 cuando se ubicaron en $us 15.084,2 millones, de esta cantidad $us 13.462,3 millones estaban en divisas.

Para diciembre de 2022, el stock en efectivo cayó a $us 709 millones, es decir, un desplome del 94,7%.

