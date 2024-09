El Estado dispuso de $us 3.194 millones de las reservas para la importación de combustible, pago de deuda y dotación de divisas a los bancos

De acuerdo con datos del Banco Central de Bolivia (BCB) hasta agosto de este año el ente emisor desembolsó $us 3.194 millones para tres tipos de gastos : la importación de combustible, el pago de la deuda externa y la dotación de divisas al sistema financiero.

Detalló que, entre enero y agosto, se destinaron $us 1.643 millones para la importación de combustibles, 1.048 millones para el pago del servicio de la deuda externa pública, y 503 millones para la dotación de divisas a los diferentes actores económicos del país.

“ Estos desembolsos suman un total de $us 3.194 millones, lo que permite mantener un flujo neto positivo de $us 196 millones”, aseguró.

El economista, Fernando Romero, observa un incremento global de abril a agosto de un 6%, sobre todo por el aumento del componente oro, por un valor actual de $us. 1.815 millones , influido positivamente por la compra de oro, pero sobre todo por unos favorables y extraordinarios precios internacionales.

Según el FMI, Bolivia solo tiene a su favor 3,91 millones de DEG, al tipo de cambio actual (1,34) equivale a $us. 5,27 millones.

Los ingresos a favor de las RIN (exportaciones empresas estatales, desembolsos de crédito, otros) sumaron $us. 3.390 millones, en cambio los usos o gastos fueron para la importación de carburantes (1.643), servicio de deuda externa (1.048) y dotación de divisas a agentes económicos (503), por un total de $us. 3.194, teniendo un flujo neto positivo de $us. 196 millones, de enero a agosto 2024.