El repunte del transporte aéreo de pasajeros arrastra desafíos en dos frentes

Sin embargo, un ejemplo de que las cosas no marchan al ritmo deseado son los 13 radares que en agosto de 2016 adquirió el Gobierno de la francesa Thales por un valor de $us 225 millones, equipos que se terminaron de entregar en 2022. “Todavía no tenemos radares habilitados. El control del espacio aéreo aún se hace de forma casi manual, como hace 50 años”, indicó Munguía.