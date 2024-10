En búsqueda de diésel, usuarios hacen filas hasta por tres días en los surtidores

Gregorio llegó el domingo al mediodía y se colocó noveno en la fila, y pide al gobierno solucionar esta situación porque asegura que, en lo particular, "ya lo está matando de hambre" .

Carlos Osinaga, repartidor de productos comestibles, con mucho pesar aseguró que está desde el sábado en la fila sin poder trabajar ni ver a su familia. "Ya no se qué decirle a mis clientes", dijo el conductor por no poder cumplir sus compromisos de entrega.



"Yo vine ayer y me instalé en esta fila", dijo Pedro Soruco, quien presta servicios con su vehículo, asegurando que es inútil recorrer otros surtidores, porque la situación es la misma a donde va.