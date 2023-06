En lo que va del año, la estatal YLB generó Bs 75 millones por ventas de litio y potasio a Rusia, China y Brasil

Ramos precisó que el primer semestre, el cloruro de potasio fue comercializado en el mercado nacional y exportado a Brasil, principalmente. En tanto, el carbonato de litio fue enviado a Rusia y China.



Según el presidente de la estatal YLB, actualmente, el precio internacional de la tonelada de carbonato de litio está en $us 40.000 y de la tonelada de cloruro de potasio oscila entre $us 280 y $us 300.



Ramos recordó que el país encara la industrialización del litio en Potosí con la puesta en marcha de plantas de cloruro de potasio (a escala industrial), carbonato de litio, cátodos y baterías (estas últimas pilotos), cuya producción es comercializada en los mercados nacional e internacional.



“El país tiene 21 millones de toneladas de litio en Uyuni. Con ese volumen, se mantiene como el territorio con mayores reservas del metal, que se incrementarán con la exploración y cuantificación en los salares de Pastos Grandes y Coipasa”, puntualizó la autoridad, a la agencia estatal ABI.