En plena caída de riesgo crediticio, el BCB espera aprobación de préstamos por cerca de $us 800 millones

Luego de 16 días de bloqueos de carreteras en el país, el Banco Central de Bolivia (BCB) espera que la Asamblea Legislativa Legislativa Plurinacional (ALP) se centre en la aprobación de créditos externos por cerca de $us 800 millones para inversión en infraestructura, principalmente.

Este martes Bolivia cayó en la calificación del riesgo crediticio de Fitch Ratings, debido a los permanentes conflictos políticos, sociales, la disminución de las reservas internacionales (RIN) y el crecimiento del mercado paralelo del dólar -entre otros aspectos-, desde B- a CCC, lo que significa que pierde credibilidad ante el riesgo de no pago de sus deudas.

Se trata del proyecto de préstamo de $us 57 millones para la construcción de ocho carriles en el tramo carretera Senkata – Apacheta. El proyecto de construcción de la doble vía Caracollo – Colomi, tramo II Confital – Bombeo con $us 176 millones.

El proyecto de financiamiento de $us 62 millones para la ampliación de la Línea Café de Mi Teleférico de la ciudad de La Paz. El proyecto para el pavimento del tramo carretero Faja Norte – Yapacaní con $us 56 millones. Y el proyecto para electrificación rural con $us 200 millones.