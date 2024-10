En Santa Cruz, en algunos surtidores, vuelven las filas en busca de combustible

​

“Anoche (30 de septiembre) ya empezaron las colas. Se tarda mucho en cargar un poco de diésel”, se lamentó Jorge Muñoz, que tienen su camión, en el surtidor del kilómetro seis, parado hace varias horas.



La situación se repite en el cuarto anillo y Doble vía a La Guardia, donde hasta hace poco se había dejado de ver las largas filas de camiones, buses y cisternas.



Sin embargo otra vez la espera por diésel provoca largas filas que vienen de la Doble vía a La Guardia y doblan en el cuarto anillo.



Al respecto, Héctor Mercado, presidente de la Cámara de Transporte Pesado de Bolivia, indicó que la comercialización de combustibles líquidos es irregular y ya no se tienen ese escenario “donde el transportista iba al surtidor y tardaba no mas de diez minutos para cargar diésel “.



“Me estoy informado sobre la situación en La Paz y Cochabamba, para tener un panorama más claro sobre la venta de gasolina y diésel; voy a preguntar a las cámaras de esos departamentos cual es la situación. En Santa Cruz, el panorama ha mejorado, pero siempre hay algunos puntos que se debe trabajar mejor”, remarcó Mercado.



A la oferta irregular en los surtidores mencionados más arriba, se deben agregar las estaciones de servicios de la Radial 13 y quinto anillo y el de la avenida Tomas de Lezo y tercer anillo, donde no hay el carburante líquido.