En una década la recaudación por el IDH cayó un -59,62% y se acentuó el déficit

Pero especialistas del sector indicaron que la medida estableció un marco jurídico que no alentaba las inversiones para exploración. Por eso desde 2014, los ingresos por las exportaciones de gas natural comenzaron a declinar.

Según Populi la situación hidrocarburífera, no mejora.

“Mientras que, en el año 2014, la recaudación de este ascendía a Bs 15.600 millones y el precio del barril Brent era de $us 52, es decir, un precio menor a los $us 74 que se pagaba por el Barril Brent a finales de 2023, lo que revela una caída en la producción y la exportación que no se compensa por el aumento de precios”, explica la institución.