Escasez de dólares pone al país en la lista de deudores en el negocio aeronáutico internacional

“El atraso de la devolución de estos recursos vienen desde la pandemia. En la actualidad el cobro para algunos destinos internacionales se hace en dólares, de ese dinero un porcentaje queda con la operadora y el resto va para la aerolínea que para no tenerlo en sus instalaciones los deposita en un determinado banco en Bolivia y no solo es dinero de los pasajes sino también de las cargas (no muy voluminosas) que también algunas empresas transportan. Es ese dinero o remesas, como se denomina, no es devuelto por los bancos y el Gobierno o la ASFI no hacen nada. Se busca proteger a los bancos, pero estos no van a traer pasajeros”, sostuvo Valle.