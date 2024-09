Experto: Crisis de divisas alienta tráfico de oro y mercurio con Perú

Según Vargas, el Ministerio de Energía y Minas ha calculado en más de $us 6.000 millones anuales que genera la minería ilegal del oro en Perú , eso significa el 50% de la producción total del metal precioso en el vecino país. “De ese 50%, uno de los principales mercados del oro ilegal peruano es Bolivia”, afirmó el investigador. Vargas lamentó que esa demanda genera muchísimo daño al Perú, no solamente al medioambiente, sino a carrea problemas de seguridad .

Según James, de los $us 4.000 millones que Bolivia exporta en oro, una gran cantidad es oro peruano, lo que ocasiona muchos perjuicios al fisco de su país. “La frontera entre Perú y Bolivia es la más permeable que tiene nuestro país, pero también debe ser una de las más permeables de Sudamérica y además es una frontera, digamos, trazada irrealmente, porque si tú cruzas de un lado al otro prácticamente es lo mismo”.

Mercurio ilegal

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), en 2023 Bolivia importó 79 toneladas de mercurio por un valor de $us 4,7 millones. En 2022 (últimos datos disponibles) Bolivia fue el segundo mayor importador de mercurio del mundo, con $us 5,1 millones en el valor de importaciones, solo superado por Emiratos Árabes Unidos, que importó $us 6,9 millones.