Expresidente del Banco Central de Bolivia recomienda al Gobierno acudir al FMI para frenar escasez de dólares

“Hay un problema con la balanza de pagos, por ponerlo en términos simples, hay un problema con la oferta de dólares. No hay suficientes dólares para las importaciones, para pagos de servicio , para el servicio de la deuda externa y también para el hecho de que la gente está tratando de protegerse de la inflación demandando dólares”, dijo.

“Yo creo que estamos atravesando una crisis económica que es grave , pero no es insalvable si se toman todavía o se toman oportunamente algunas medidas de saneamiento de economía”, dijo el especialista.

“Es absolutamente indispensable resolver problemas como el abastecimiento de dólares y de combustibles. El sector privado no va a poder funcionar a su velocidad de crucero si no tiene dólares y si no tiene combustibles. La falta de dólares está afectando también a la producción”, alertó.