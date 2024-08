Franklin Molina: “Nuestras refinerías abastecen el 15% del combustible para cubrir la demanda nacional”

- Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) produce 5.000 barriles por día de diésel y 11.000 bbl por día de gasolina ¿Por qué no abastecen así sea medianamente?

Durante los días de esta crisis de abastecimiento, se elaboró primero un plan de abastecimiento controlado que tenía como objetivo que todos los sectores, principalmente abocados a la parte del transporte público y los servicios no se paralicen.

Evidentemente, ante esta dificultad, ha habido la dificultad, que nos ha planteado no solamente el tema logístico, sino también en el marco de un contexto también internacional.

Este es un informe que lo tiene que dar YPFB. Es la empresa responsable de hacer justamente esa gestión, no solamente de los contratos, sino también del seguimiento a los pagos de las proveedoras. Entiendo que hoy por hoy YPFB tiene un mecanismo de licitación, y son ellos los que tienen que informar de esta situación.

Asimismo, también estamos trabajando en lo que es la diversificación de los puntos de importación, como ser Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú. Se está ampliando la cartera de proveedores, estamos diversificando los medios de importación, no solamente con cisternas, sino con buques, barcazas, tren y transporte por ducto.

Tenemos una serie de resoluciones ministeriales que hemos sacado durante esta gestión, aprobando, por ejemplo, no solamente el reglamento, pero también el tema de la operativa de las plantas de biodiesel. Estamos trabajando para la incorporación del sector privado también en la producción de biodiesel para la provisión del mercado interno, pero adicionalmente también estamos con un anteproyecto de ley en la Asamblea, una propuesta de la modificación de la ley 1098, la cual va a permitir la diversificación de materias primas y producción también de biocombustibles y la inversión de privado.

Entonces hay una serie de acciones que estamos trabajando, que son las acciones además que se deben de tomar para este efecto. Lo otro tiene que ser maximizar las importaciones de petróleo crudo por su menor costo y mayor obtención de productos, me refiero a la gasolina, de diésel, grasas y aceite, y mayor producción de aditivos de origen vegetal en sustitución de los combustibles líquidos, que son deficitarios.

Estamos trabajando en una propuesta. El presidente Luis Arce lanzó este desafío de incrementar el volumen que se requiere para la producción de biodiesel. ¿Eso qué va a significar? Que tengamos, por ejemplo, mini plantas para que podamos producir biodiesel, inclusive no solamente el aceite crudo que requiere hoy YPFB, sino también el biodiesel de origen privado.

Estamos en reuniones inclusive con el sector privado justamente para incentivar esta producción. Creemos que eso no solamente va a ampliar la frontera agrícola porque no es únicamente el biodiesel, ahí se produce alimento en el caso de los aceites de soya y también genera divisas, que eso es lo que requiere el país.

Y en ese marco se ha sacado una reglamentación que amplía las capacidades de generación alternativa para que, por ejemplo, empresas privadas, municipios, alcaldías, en fin, inclusive cualquier persona puede inyectar a la red esa generación y no solamente autoabastecerse, sino también generar ingresos.

Contamos con proyectos ejecutados con financiamiento de la Agencia para el Desarrollo Francés, la AFD, y de esta misma manera también estamos en el marco de gestiones y ejecución de proyectos ya de inversión en la zona de occidente, que es donde hay mayor potencialidad de fuentes fotovoltaicas. Nos referimos a los proyectos de Oruro y La Paz, que hoy por hoy se están no solamente implementando este tipo de proyectos fotovoltaicos para diversificar las fuentes de la matriz eléctrica.

YPFB está manejando un plan de abastecimiento, pero también el enfoque tiene que ver con una serie de acciones, una serie de políticas que hoy por hoy la estamos ejecutando. Esas políticas sin duda no van a ser posibles si es que tampoco hay voluntad de los distintos órganos del Estado.

Cuando me refiero a órganos, no solamente me refiero al órgano Ejecutivo, entiéndase que es importante también la participación del Legislativo para la aprobación de la normativa, como la modificación de la ley para contar con una nueva ley de biocombustibles y contar con la aprobación de contratos que nos permitan incrementar la producción, además de la normativa que nos ayude a fiscalizar de mejor manera el control fronterizo de los combustibles que son importados.