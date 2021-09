Gobierno considera que su modelo económico explica el desarrollo cruceño

Escucha esta nota aquí

Marcelo Montenegro, ministro de Economía y Finanzas Públicas, papelito en mano, durante el programa televisivo del canal estatal, hizo un repaso de los principales macroindicadores de la economía cruceña. Al presentar estos números, el ministro de Economía, indicó que no era una casualidad, sino producto del Modelo Económico Productivo Social Comunitario que durante 14 años se implementó y sigue vigente.

En el desempeño de las exportaciones de Santa Cruz, Montenegro sostuvo que en el periodo 1992-2005, el promedio anual, de las exportaciones del departamento sumaba $us 420 millones y que a partir de 2006 hasta 2019, las ventas al exterior subieron a $us 2.131 millones.

También hizo notar que a julio de 2020 se exportaron $us 1.148 millones y que en similar periodo en 2021 el monto fue de $us 1.636 millones, lo que significó un incremento de hasta el 42%.

Antes, había explicado que el crecimiento de la economía cruceña en promedio durante el periodo 1992-2005 había sido de un 4,2%, mientras que, entre 2006 y 2019 el Producto Bruto Interno (PIB) de Santa Cruz se expandió hasta un 5,2%.

En cuanto al PIB nominal de Santa Cruz, según los datos mostrados por Montenegro, había crecido más de cinco veces, pues entre 1992 y 2005 era de $us 2.829 millones y de 2006 a 2019 registró un incremento hasta llegar a los $us 12.187 millones.

Sobre el PIB per cápita, el ministro sostuvo que en 2005 era de $us 1.214 y que en 2019 ascendió a los $us 3.695.

“Estas son las ventajas del Modelo Productivo Económico Social Comunitario porque la inversión pública atrae a la inversión privada. Es complementaria y la ayuda a tener mejores rendimientos”, precisó Montenegro.

Inversión Pública

Montenegro, informó que la inversión pública en Santa Cruz creció más de cinco veces en el periodo 2005-2019, al subir de $us 110 millones (1992 -2005) a $us 524 millones.

Detalló que a la fecha ya se van por los $us 300 millones en ejecución, al tiempo de precisar que en hidrocarburos se invirtieron $us 200 millones y en redes de gas otros $us 34 millones.

Sin embargo, los recursos entregados a la región corresponden al 7,7% de la inversión pública programada para este año; que llega a 27.916 millones de bolivianos (4.011 millones de dólares).

Santa Cruz, considerado el motor económico de Bolivia, hasta julio de este año recibió 2.160 millones de bolivianos ($us 300 millones) de inversión pública. Este dato fue revelado por la ministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza, en una entrevista en Bolivia Tv, en la que indicó que esta región genera el 29% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que se traduce en 12.000 millones de dólares (83.520 millones de bolivianos).



No obstante, la autoridad mencionó que hasta fin de año se pretende alcanzar los 5.181 millones de bolivianos, lo que significa un 18,5% del total programado a escala nacional.