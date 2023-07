Ingenios azucareros proponen aumentar su generación eléctrica de 120 a 350 megavatios

La industria azucarera boliviana aporta a la generación de energía eléctrica de Bolivia con 120 megavatios (MW), un volumen que, con planificación y decisión política puede subir a 350 MW, informó Cristóbal Roda, presidente del Ingenio Aguaí. Este incremento, precisó, está vinculado a la demanda estatal de alcohol anhidro para mezclarlo con la gasolina



“Actualmente, el sector tiene una potencia instalada de 120 megavatios hora. Si el programa etanol crece, al ritmo que queremos que crezca, podemos triplicar esa producción de energía y llegar a unos 350 megavatios”, apuntó el empresario.



Esta mayor generación eléctrica, basada en la biomasa, le representa hoy al Estado un ahorro en divisas de $us 150 millones, ya que reduce la cantidad de gas que se destina a las termoeléctricas, el cual se vende a un precio de $us 1,5 el millar de BTU; y aumenta el volumen exportable de ese energético, por el que se paga entre $us 6 y 10 el millar de BTU, explicó Roda.



El presidente de Aguaí detalló también que Paraguay y Brasil tienen al momento un 25% de mezcla de etanol en su gasolina, mientras que ese nivel en Bolivia es solo del 10%.



“Eso puede duplicarse o triplicarse, significa ahorrar gas barato para exportarlo caro. Ahí, ¿quién gana?, el Estado, el boliviano. Aparte de eso, promovemos la inversión, trabajamos para mitigar el cambio climático, sustituimos importaciones de carburantes, generamos más electricidad y producimos más azúcar para el mercado interno y la exportación”, destacó Roda.



El empresario sostuvo que Santa Cruz cuenta con las condiciones en: tierra, clima e inversión, para concretar este proyecto; pero que esto no ha sido posible por las trabas que va poniendo el Gobierno.



Este año, uno de las últimos obstáculos fue la deuda de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con los ingenios por la compra de alcohol anhidro.