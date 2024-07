Jean Pierre Antelo: “Hablan de industrialización, pero la verdadera industria nacional no tiene divisas para importar materia prima”

En el comienzo de su intervención, cuestionó al gobierno sobre la situación de los enfermos que no pueden encontrar medicamentos, un problema crítico que refleja la falta de gestión y planificación adecuada en el sector salud.

Aseguró que la verdadera industria nacional enfrenta dificultades para importar materia prima debido a la falta de divisas. Antelo hizo un llamado a permitir que el sector privado cumpla con su rol, resaltando que no se trata de una demanda, sino de sentido común.

“Hablan de industrialización. Pero la verdadera industria nacional no tiene divisas para importar materia prima dejen al sector privado que cumpla con el rol que le da y no es una demanda, es simple sentido común”, señaló.

En momentos de crisis, sostuvo que el diálogo privado no debe basarse en coincidencias ideológicas, sino en un sentido de urgencia como la actual.

Según Antelo, la solución no vendrá de un acuerdo de 10 puntos, sino de cambios profundos y diálogos verdaderos. Además, reveló que la Cainco no ha firmado ningún acuerdo reciente, demandando acciones concretas y no solo buenas intenciones.