José Luis Farah, titular de la CAO: “No se puede producir a plena capacidad con la incertidumbre y el acecho constante de grupos irregulares”

El problema de los avasallamientos a tierras productivas es recurrente y se viene dando desde 2012. En estos diez años, no entendemos por qué la Justicia no actúa en consecuencia. No se puede producir a plena capacidad con la incertidumbre y el acecho constante de grupos irregulares que actúan impunemente. Necesitamos una política de Estado que brinde seguridad jurídica a todos los productores grandes, medianos y pequeños, que el derecho propietario agrario sea respetado.

_¿Por qué es importante la seguridad jurídica en la actividad agropecuaria del país?

Cultivar la tierra o dedicarse a la actividad pecuaria trae beneficios para toda la población, desde el productor, el transportista y el comerciante hasta el consumidor final, que puede acceder a una canasta familiar con productos frescos y precios bajos. Pero lo más importante es que da seguridad alimentaria a todo el país. Las autoridades deben garantizar la estabilidad a productores grandes, medianos y pequeños. Por eso, se piden políticas claras respecto a la tenencia de la tierra y uso de la fuerza pública para detener y castigar a los avasalladores.

_El Gobierno asegura que no permitirá avasallamientos de tierras privadas o fiscales. ¿Las acciones gubernamentales llevadas a cabo hasta el momento han permitido enfrentar de manera efectiva y oportuna las tomas de tierras

Si bien creemos en las declaraciones públicas que se han hecho por parte del Gobierno: de no permitir más avasallamientos, los hechos demuestran que los avasalladores se ven fortalecidos y que han incrementado la violencia en cada toma de tierras en el último tiempo. Eso es lo más preocupante y que genera una gran incertidumbre entre los productores.

_Ingeniero, asume el cargo en un momento en el que se exige a la administración de Luis Arce mayor seguridad jurídica y acciones contundentes contra grupos irregulares que amenazan tierras productivas. Como institución y como sector, ¿qué acciones independientes se tomarán para enfrentar esta problemática?

Todos debemos exigir a las autoridades acciones contundentes contra los que pretenden avasallar propiedades bajo el pretexto de necesidad. Desde el sector agropecuario, se continuará buscando cómo solucionar de una vez por todas este terrible problema que afecta principalmente a la seguridad alimentaria de Bolivia.

Para ello, se buscarán todos los canales de comunicación con las autoridades, con el fin de salir de esta dificultad que afecta a nuestra sociedad.

_¿Cómo ayuda la CAO a los productores agropecuarios que sufren el avasallamiento de sus propiedades?