Juan Pablo Suárez, presidente del Colegio de Economistas: “hemos perdido reservas a un ritmo $us 4 millones por día”

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) cayeron a un ritmo de hasta $us 4 millones por día, sostuvo el presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, Juan Pablo Suárez. El especialista dijo que la única manera de recuperar el nivel del stock de divisas es incrementar las exportaciones no tradicionales.

“Salió el reporte de las reservas y estamos con $us 3.800 millones, en divisas estamos con $us 800 millones. No es tan catastrófico, de acuerdo a los estándares internacionales. Estamos en nivel aceptable, pero la preocupación es la tendencia (descendente)”, dijo Suárez.