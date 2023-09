La deforestación anual en Bolivia se eleva a 200.000 hectáreas, el 50% ocurre en bosques con vocación forestal

“Hay un porcentaje no determinado oficialmente, de tierras fiscales. El mismo Decreto destina aproximadamente 25 millones de hectáreas para áreas protegidas (parques nacionales, departamentales y municipales), de los cuales, la mancha verde en su totalidad no tiene otro objetivo que la conservación del medio ambiente y manejo forestal, lo cual, lamentablemente, no se está respetando en la actualidad.