La digitalización puede reducir el consumo de diésel en la minería

Es importante señalar que en 2023 una de las operaciones mineras más grandes del país, Minera San Cristóbal, presentaba en su Reporte de Sostenibilidad que su consumo fue del 45,78% de electricidad y 0,72%. de gasolina, siendo un aspecto positivo, caso contrario ocurre en proyectos mineros que no innovan, que no implementan nuevas tecnologías y que no están comprometidas con la sostenibilidad y las prácticas empresariales responsables donde el consumo de diésel puede llegar al 100%.