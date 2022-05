Las Reservas Internacionales dan estabilidad a la moneda nacional y las divisas cubren gastos con el exterior, según analistas

Escucha esta nota aquí

Jhony Mercado, expresidente del Colegio de Economistas de Bolivia, indicó que la Reservas Netas Internacionales (RIN), son la garantía de la estabilidad y fortaleza de la moneda nacional que permite realizar diferentes intercambios financieros en el país.

Mercado sostuvo que las RIN, compuestas por Divisas (efectivo), por los Derechos de Giros Especiales (DGE) y por barras de oro, son el ahorro que un país tiene para hacer frente a cualquier eventualidad.

En esta coyuntura, el economista hizo notar que en la actualidad las Divisas solo llegan a los $us 1.424 millones cuando en 2018 era de $us 6.900 millones. Dijo que los ingresos de recursos al país a partir de las exportaciones de hidrocarburos y productos no tradicionales son menores en comparación con las importaciones, que debido a la inflación mundial sus costos se van incrementando y que, de seguir así, el poco efectivo que queda en la RIN puede causar algún desequilibrio económico.

Menos pesimista, Germán Molina, analista económico, coincidió con Mercado al señalar que el rol fundamental de las RIN es generan estabilidad en la economía nacional.

Mientras que las Divisas son la herramienta para el comercio internacional del país, especialmente para las importaciones que se realizan y que se deben pagar en una moneda aceptada universalmente como el dólar.

Molina remarcó que la importancia de las Divisas es que con ellas se paga la deuda externa, los aportes a los organismos multilaterales como el FMI, Cepal, Fonplata, entre otros. Además con ellas se realizan transferencias unilaterales (remesas, pago y pensiones al exterior).

A su criterio, los $us 1.424 millones de liquidez con que cuenta el país, son adecuados para el tamaño de la economía boliviana y que en caso de necesidad externa el BCB cuenta con la posibilidad de volver en efectivo los DGE, al intercambiarlos con otros bancos centrales del mundo.

“Hay estudios que indican que teniendo, por el tamaño de la economía nacional, Divisas por $us 2.000 millones, la liquidez es la adecuada. Además un factor clave es la confianza que se tiene en la moneda nacional. En el país las transacciones son en bolivianos y la población en su conjunto cree en su moneda, por lo que el rol de las RIN se está cumpliendo”, explicó Molina.