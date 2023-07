Luego de los hallazgos en el operativo contra la minería ilegal, Bolivia da los primeros pasos hacia el mercurio cero

A la explotación aurífera ilegal “no le importa contaminar el agua, ni la biodiversidad, ni la vida de las personas, animales y peces. No les interesa, la cosa es ganar y después desaparecer, no pagan impuestos, no pagan regalías”, dijo Méndez, quien precisó que de las cooperativas que operan en el Madre de Dios solo 11 cuentan con licencia ambiental, lo que implica el monitoreo y control del mercurio, diésel y desechos que generen estas operaciones.