Ministro acusa a Luis Alberto Sánchez de “irresponsable”, por haber generado expectativas con el ‘mar de gas’

En ese sentido, Montenegro acusó al exministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, de “irresponsable”, por haber afirmado en varias ocasiones que en el subsuelo boliviano existía un ‘ mar de gas ’. “La irresponsabilidad fue obviamente del ministro que señaló, en su momento, que estábamos en un mar de gas. Ahí vino la irresponsabilidad de haber generado unas expectativas que no eran las correctas” , apuntó.

Por su parte, Alcón subrayó que “lo que el presidente (Luis Arce) les ha dicho: 'No tenemos la misma plata que se tenía antes'. En tema de gas, evidentemente, ustedes saben que desde 2014 ya no se ha hecho la exploración, ya no se han hecho los trabajos”, explicó a los periodistas en La Paz.