Ministro de Hidrocarburos: Ejecución del proyecto de la planta de litio de Evo no llegaba ni al 25%

El ministro de Hidrocarburos y Energía, Franklin Molina, informó que el Gobierno recibió la planta de carbonato de litio con un avance menor al 25% y no en 65% como afirmaron exministros del Gobierno de Evo Morales. Además, aseguró que recibieron las piscinas de evaporación completamente inutilizadas porque se usaron materiales de baja calidad.

En conferencia de prensa, el ministro explicó cómo encontró el Gobierno de Luis Arce el complejo que fue construido por el expresidente Evo Morales , con un crédito del Banco Central de Bolivia (BCB) y que -a su criterio- no dieron los resultados esperados por fallas en el diseño.

La autoridad dijo que la planta debía estar operando en 2020, pero que al ingresar a revisar el proyecto encontraron daños en la obra. Por eso se realizó un informe de más de 4.000 páginas, donde se indica que se encontró fallas en el complejo, que demandó una inversión de $us 170 millones.

“El proyecto hacía referencia a que la ejecución llegaba a un 60% o 65%, si no me equivoco, en la parte financiera. Y en términos reales el proyecto no llegaba ni siquiera al 25%. Tuvimos nuevamente que reencaminar ese proyecto tan importante”, manifestó.