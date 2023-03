Ministro de Hidrocarburos reconoce que la participación del Estado en los contratos petroleros es menor al 82%

En junio de 2019, el entonces ministro de Hidrocaburos, Luis Alberto Sánchez, detalló que, entre 2006 y 2018, el sector generó ingresos por $us 55.603 millones, de los que $us 37.479 millones (67,4%) fueron para el Estado y $us 18.125 millones (32,6%) para las operadoras, que recibieron estos recursos por su participación en los proyectos ($us 7.907 millones) y por costos recuperables ($us 10.218 millones).