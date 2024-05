Ministro de Hidrocarburos se excusa y no asiste a la Asamblea para informar sobre las reservas de gas

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, se excusó y no acudió a brindar su informe oral solicitado por la Asamblea Legislativa, donde tenía que responder por el estado de las reservas de hidrocarburos.

En marzo se conoció que algunos parlamentarios de CC, entre ellos Alejandro Reyes, investigaban las razones por las que no se publicaron las certificaciones de reservas hidrocarburíferas de los años 2022 y 2023, siendo que la estatal petrolera, YPFB, tendría los resultados de los estudios realizados por dos empresas consultoras internacionales. Aseguraron que esos estudios demandaron un gasto de $us 900.000 al Estado.

Reyes dijo que se había realizado una petición de informe oral para que el ministro de Hidrocarburos explique las razones por las que no se publicaron las certificaciones y los procesos de contratación de las consultoras Ryder Scott (2022), a la que se pagó $us 475.000 -inscrito en el Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes)- y DeGolyer & MacNaughton (2023), a la que se habría pagado $us 425.000 por invitación directa y sin licitación.