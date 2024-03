Moody´s alerta sobre menor crecimiento, mora elevada y falta de dólares en Bolivia; el Gobierno retruca

En cuanto a la escasez de los dólares , Arce remarcó que el Banco Central de Bolivia (BCB) salió a vender bonos en dólares y "hasta el momento, de acuerdo con la información que tengo, ya se captaron 25 millones de dólares. Entonces no era que no había dólares, sino una especulación ", señaló Arce.

De acuerdo con Moody´s las Reservas Internacionales Netas (RIN) disminuyeron de forma marcada desde $us 8.946 millones en 2018 a $us 1.808 millones en 2022, que se traducen en un acceso a dólares muy limitado y poca liquidez en esa divisa (solo $us 166 millones en 2023).

Foster indicó que en 2024 y 2025, Bolivia sólo debe pagar intereses de la deuda soberana (emisión de bonos) por un valor de $us 109 millones cada año, ya que la amortización recién comienza en 2026. Este año debe pagar $us 435 millones (interés y capital), otros $us 420 millones en 2027 y $us 877 millones, en 2028.