Observan que de los $us 13.400 millones de deuda externa, el 97% fue destinado para el Gobierno central

El 64% de esa deuda corresponde a préstamos multilaterales. Los principales acreedores son el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Banco Mundial (BM), por un monto de $us 8.605,1 millones. La deuda bilateral corresponde a China, Francia y Alemania, por un total de $us 2.054,7 millones, representando un 15% de total adeudado al exterior.



Al mismo tiempo, resaltó que desde 1996 hasta 2023, el año 2017 fue la gestión en la que más prestamos externos se adquirió, por $us 3.132 millones, luego el 2016 por $us 2.301,4 millones, le sigue el 2022 con $us 2.049,8 millones y el 2023 con $us 1.557,4 millones.