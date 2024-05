Gobierno: Crédito de $us 4.117 millones del Banco Central al TGN dinamizó la economía y apoyó la liquidez

Al respecto, desde el Ministerio de Economía indicaron que el monto de referencia ($us 4.117 millones) corresponde a la emisión neta del ente emisor al Sector Público No Financiero durante 2023, en el marco de la reactivación económica.

Espinoza indicó que en 26 meses, el presidente Luis Arce solicitó al BCB un préstamo de $us 4.437 millones y en el mismo período, recibió desembolsos por deuda externa que superaron los $us 3.486 millones.



“En contraste, durante toda la gestión de Jeanine Añez (12 meses), el crédito del BCB al TGN fue de $us 2.912 millones, con desembolsos por deuda externa de 1.253 millones. Estos desembolsos fueron menores a los observados en 2019 ($us 1.520 millones), a pesar de la pandemia, debido al bloqueo legislativo implementado por la entonces presidente del Senado, Eva Copa, apoyada por el candidato Luis Arce”, analizó.