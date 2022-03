Panificadores aseguran que oferta del Gobierno no garantiza el abastecimiento del pan

Escucha esta nota aquí

Después de que el Gobierno se comprometiera a entregar cuatro quintales de harina a cada unidad de negocio que elabora pan, dirigentes del sector panificador aseguraron que la cantidad anunciada no es suficiente para garantizar el suministro de pan.

La propuesta estatal fue hecha en una reunión entre autoridades nacionales y dirigentes de esta actividad, ante la escasez de harina.



La falta del insumo hizo que su valor se incremente en menos de un mes pasando de Bs 170 el quintal (qq) hasta Bs 280. Esta escalada de precio se debe al conflicto entre Rusia y Ucrania, que hizo disparar el precio del trigo, cereal esencial para la producción de harina.

Este factor hizo que la Federación de Panaderos Artesanos de La Paz, dirigida por Dandy Mallea, suspenda la producción del pan de batalla al tener un costo elevado debido a que requiere mucha harina para su elaboración.

Bajo este contexto, el Gobierno convocó a dirigentes de la Confederación Nacional de Panificadores Artesanos de Bolivia (Conapaabol) y las federaciones departamentales y regionales, que aceptaron la propuesta estatal de recibir 4 quintales del producto por día.

Mallea denunció que el acuerdo fue suscrito por un sector afín al Gobierno y que la cantidad ofertada por Emapa es insuficiente. Precisó que cada unidad de negocio necesita cinco quintales por día para poder operar.

"Esto no alcanza y no llega a todos. Nosotros necesitamos 70 quintales cada 15 días para poder trabajar. Además, la harina solo llega a los que son afines al Gobierno y no a todos, que tenemos que comprar harina importada", dijo.

Esta situación ha hecho que más de 300 unidades de negocio decidan suspender la producción del pan de batalla. Anticipó que el sector volverá a reunirse para poder definir nuevas medidas, aunque no dio una fecha específica.

En el encuentro también participó el gerente general de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, que aseguró que existe el suficiente trigo para garantizar el abastecimiento de harina.

“El pan de batalla no va desaparecer como refieren algunos comentarios de terceras personas. El pan de batalla está garantizado en todos los departamentos. Como Gobierno nacional, hemos garantizado la provisión de harina en su tiempo y su calidad como corresponde”, sostuvo Flores, según reporte de la agencia ABI.

El funcionario estatal ratificó la entrega diaria y en los tiempos establecidos de cuatro bolsas de 50 kilos de harina de alta calidad a cada uno de los afiliados al sector panificador.

Mientras que el presidente de Conapaabol, Juan Cachicatari, dijo que cumplirán el acuerdo suscrito en enero con las autoridades del Ejecutivo, el mismo garantiza el abastecimiento y producción del pan de batalla en el mercado interno a precio y peso justo.

El dirigente incluso cuestionó las declaraciones de Mallea al que acusó de no tener representación alguna, puede decir tantas cosas.

“Aquí en el mercado nacional y en todos los departamentos tenemos la provisión de harina de Emapa, mientras tengamos ese insumo, esa materia prima en nuestros hornos, definitivamente no va faltar el pan de batalla a nivel nacional, eso está garantizado”, remarcó.

Lea también ECONOMÍA Molineras dejarán de mezclar el trigo estatal con harina argentina Gobierno y panificadores sostienen reuniones para abordar el aumento de precio del insumo. En La Paz, un sector decidió suspender la producción del pan de batalla. En Santa Cruz, la dirigencia no se pronuncia