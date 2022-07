Panificadores califican de insostenible sus operaciones por incremento de los insumos

El incremento de los precios de la harina, manteca, azúcar y probablemente también la levadura (insumos fundamentales para elaborar el pan) ha ocasionado que los panificadores de todo el país estén en emergencia y operando prácticamente con pérdidas (registran déficits mensuales que oscilan entre los Bs 800 y Bs 1.000). Así lo indicó en contacto con EL DEBER, Dandy Mallea, secretario ejecutivo de la Federación de Panificadores Artesanos de La Paz.

Desde la época de Carnaval hasta este momento, el precio del quintal de harina subió de Bs 160 a Bs 280, según Mallea. Por su parte, la lata de 17 kilos de manteca aumentó su valor de Bs 220 a Bs 265. En lo que respecta al azúcar (bolsa de 45 Kg), su valor pasó de entre Bs 140 y Bs 150 a principios de este año, a entre Bs 190 y Bs 195 en la actualidad.

El dirigente panificador indicó que es probable que también se incremente el precio de la levadura y que este lunes los panificadores tendrán información oficial sobre este tema. “Hemos tenido incremento tras incremento y las autoridades no dicen nada”, dijo.

Con respecto a lo que pasa en Santa Cruz, donde los panificadores anunciaron un incremento del precio del pan desde este lunes, que luego fue descartado hasta negociar con el Gobierno, Mallea explicó que en Santa Cruz se elaboran una variedad de panes que requieren de otros insumos como huevo y mantequilla.

“Si no me equivoco las autoridades gubernamentales les ofrecen harina, pero eso no es suficiente. En Santa Cruz no se trabaja el pan de batalla, la marraqueta, se trabaja una variedad de panes, la idiosincrasia es distinta”, sostuvo Mallea.

Los panificadores de todo el país, según el dirigente paceño, se reunirán el 9 de julio para definir las medidas que adoptarán con respecto a la producción del pan.

Acciones del Gobierno

El Gobierno nacional garantiza el abastecimiento de harina de trigo hasta 2023, para el sector panificador y la producción del pan de batalla a precio justo (50 centavos de boliviano), afirmó este domingo en entrevista en Bolivia TV el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca.

La autoridad indicó que está vigente un convenio entre la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) y la Confederación Nacional de Panificadores Artesanos de Bolivia (Conapaabol) que garantiza el abastecimiento de pan de batalla a precio justo en Cochabamba, La Paz, El Alto, Potosí y Chuquisaca.

La autoridad de Estado explicó que en 2021 se acopió 121.000 toneladas del grano de trigo lo que permitió producir 1,7 millones de quintales de harina. A esto se suma que, para 2022 Emapa tiene previsto acopiar 1.577 toneladas de trigo.

Con respecto a Santa Cruz, Huanca dijo que el sector panificador cruceño nunca solicitó el abastecimiento de harina de Emapa, hasta ahora.

El ministro se mostró extrañado de que los panificadores cruceños no formen parte del gremio nacional y dejó entrever que la postura responde a una decisión política, con el fin de dañar la imagen del Gobierno. Además, advirtió que las amas de casa no deben dejarse sorprender por un incremento de precios. Asimismo, convocó a los gobiernos subnacionales a cumplir con su función de controlar la comercialización del pan de batalla a precio justo.

Al respecto, Abigail Escóbar, presidenta de la Federación de Panaderos de Santa Cruz, aclaró que la situación de los panificadores locales es diferente a la de los otros departamentos y recordó que las negociaciones se llevan adelante con el Viceministerio de Comercio Interior, Gróver Lacoa.

Luego de haber anunciado el aumento en el precio del pan a partir de este lunes, los panaderos de Santa Cruz determinaron ingresar a un cuarto intermedio hasta el jueves con el fin de establecer mesas de negociación con el Gobierno.

Lea también ECONOMÍA El Gobierno pide a los panificadores de Santa Cruz que elaboren ‘pan de batalla’ como condición para apoyar al sector Los panificadores comenzarán a producir la marraqueta como pan de batalla, como también el pan de bagazo, también llamado 'pan colla', con el fin de cumplir con la condición del Gobierno para acceder a la subvención de la harina

​