Precio del carbonato de litio comienza a recuperarse y cotiza la tonelada por encima de $us 15.000

El mercado del carbonato de litio experimentó esta semana un cambio significativo . El índice de precio de este material para baterías en China aumentó de 748 yuanes a 111.624 yuanes por tonelada (unos $us 15.418). Esto muestra una lenta recuperación de los precios del metal blanco, aunque continúan las preocupaciones por la demanda futura.

Los precios del carbonato de litio grado baterías oscilaron entre 110.000 yuanes por tonelada (alrededor de $us 15.193), y 113.500 yuanes por tonelada, ($us 15.676) con un precio promedio de 111.750 yuanes por tonelada ($us 15.435).