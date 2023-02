Reactivación de campos maduros en busca de remanentes de gas natural y petróleo se inicia en ocho áreas

“Preliminarmente, se tienen identificados 40 pozos que fueron cerrados. Estos pozos cuentan con oportunidades de reactivación, pues en algunos de estos se dejaron niveles de hidrocarburos que en su momento no eran de interés y no fueron habilitados a producción por razones técnico-económicas”, indicó el presidente de la petrolera estatal, Armin Dorgathen.

Esta situación redujo no solo la producción de gas, sino la de hidrocarburos líquidos e incrementó las importaciones de diésel y gasolina. El año pasado, las importaciones de combustible y lubricantes ascendieron hasta unos históricos $us 4.365,6 millones, en tanto que las exportaciones de gas natural dejaron al país $us 2.972 millones. La subvención llegó a $us 1.731 millones.