Se derrumba el mundo de las criptomonedas, el Bitcoin y el Ethereum se cotizan a la baja

El declive de las criptomonedas no tiene freno. Como si tratara de una bola de nieve, las problemas de las divisas digitales crecen y caen abismalmente en su cotización. Según un reporte de Infobae, el valor del Bitcoin se encontraba por debajo de los $us 19.000, mientras que el Ethereum se valorizó en menos de $us 1.000.



¿Pero cómo se genera esta crisis?

La respuesta es simple y quizás la menos pensada, inflación global y el aumento de interés que hizo la reserva Federal de los Estados Unidos, al dinero que inyecta en la economía, que la más alta en 28 años, llegando a un 0,75%. Esta medida fue adoptada para frenar la corriente inflacionaria que viven el mundo globalizado a dos años de la pandemia.

Al tener un interés alto por el dinero, sumado al desplome de las acciones y la inflación disparada, los inversionistas optaron por dar la espalda a estos activos de alto riesgo, detalla un reporte de CNN en español.

Su masiva caída ha sido calificada por el proveedor de datos e inteligencia especializado en blockchain Glassnoode como "el momento más profundo y oscuro", agrega el reporte.

“Además, la turbulencia ha disparado las alarmas entre los inversionistas de criptomonedas no solamente por su volatilidad, también por los problemas estructurales que hacen imposible que retiren su dinero de las plataformas de intercambio y transacciones”, afirma el reporte.

Incluso las declaraciones de un icono de la tecnología y el mundo de los negocios, como Billy Gates, terminó por dar una de las heridas más profundas a las criptomonedas.

El gurú tecnológico afirmó que las monedas digitales se basan en una teoría financiera conocida como “un tonto mayor”, que consiste en dar con alguien más tonto que compre unos valores inflados a un precio más alto.

Mientras tanto, Ethereum, la segunda criptomoneda más conocida del mundo se cotizó a $us 992, lo que profundiza el pesimismo de quienes aún creen en sistema alternativo de dinero.

Según un reporte de Infobae, al retirar del mercado gran parte del crédito y dinero fácil con que entre 2020 y 2021 los bancos centrales y las tesorerías de las principales economías del mundo, que combatieron los efectos depresivos de la pandemia de coronavirus sobre la actividad económica, dejaron sin combustible financiero a sectores como las empresas “tecnológicas”, vehículos de inversión como las Spac (para la adquisición y creación de empresas) y las criptomonedas.

Y los efectos ya se sienten, según un reporte de BBC Mundo, Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, tuvo que "pausar" durante unas horas los retiros de bitcoin mientras que Coinbase Global, otra importante plataforma, anunció que despediría a casi una quinta parte de su personal.

Mientras que otras monedas digitales como Terra y Luna, en 48 horas perdieron prácticamente el 100 % de su valor (unos $us 40.000 millones) y provocaron una cascada de pérdidas de $us 300.000 millones.

Lo que se preveía que sería el dinero del futuro por su solvencia resultó ser frágil a la crisis global.

