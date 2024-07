Transporte pesado rompe el diálogo con el presidente de YPFB

Mercado detalló sobre el encuentro realizado el miércoles con el ministro Marcelo Montenegro y otras autoridades gubernamentales e indicó que se avanzaron en diferentes temas, a tiempo de aclarar que a pesar del diálogo no se firmó ningún acuerdo.

"Había un tema en particular que el sector quería tratar, pero el ministro (Montenegro) , no estaba de acuerdo, por lo que no se pudo firmar nada", indicó Mercado.