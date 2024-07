Verónica Gavilanes: "Invertir en la mujer, que es el 50% de la población, es un gran negocio"

BancoSol emitió el primer bono social de género en Bolivia por Bs 205,8 millones. La emisión se ejecutó en el mercado de capitales boliviano, y BID Invest respaldó con una garantía parcial de crédito cubriendo hasta el 50% del capital de la emisión. Verónica Gavilanes, gerente general adjunta de BancoSol brindó detalles de la operación.





-¿Cómo se espera que la emisión de este bono social de género beneficie a las micro y pequeñas empresas lideradas por mujeres?



Los recursos obtenidos con la emisión de los Bonos Sociales Avanza Mujer BancoSol 1 y colocación por un monto de Bs 205,8 millones, nos permitirán ampliar el acceso a crédito de los negocios liderados por mujeres bolivianas.



30388.png ¿Cuántas mype mujer se espera que se beneficien con crédito gracias a este bono?



Los recursos provenientes de esta primera colocación permitirán beneficiar con financiamiento a 4.500 emprendedoras.



-¿Qué significa que este bono sea la primera emisión temática?



Hemos avanzado decididamente en la igualdad de género, estableciendo objetivos ambiciosos, concretos y medibles para demostrar nuestro compromiso en esta área. Contribuir a cerrar la brecha de género no solo es necesario para la prosperidad de Bolivia, sino que también es una oportunidad de negocio para el sector financiero, y en general.



Invertir en la mujer, que conforma la mitad de la población mundial, es un buen negocio. Porque cuando empoderas económicamente a una mujer, el país progresa. Cuando una mujer avanza, avanzamos todos.



-¿Qué impacto se espera que tenga esto en el mercado de capitales boliviano?



BancoSol ha hecho historia al incluir a Bolivia como parte de los países que promueven el desarrollo del mercado de bonos de género orientados a maximizar el uso de fondos hacia mujeres emprendedoras, acorde a las mejores prácticas del mercado.



-¿Y qué pasa en la región?



Es un camino ya iniciado en América Latina, que se ha convertido en la región líder en la emisión de bonos de género destinados a impulsar el empoderamiento de las mujeres. Al cierre de 2023, la región contaba con 26 bonos de género equivalentes a $us 2.250 millones, con México, Chile y Colombia como mercados líderes, en la misma línea se incluyen a Ecuador, Panamá y Perú.



Con esta operación, que marca un gran paso en el camino de las inversiones sostenibles y ha sido un hito histórico en el Mercado de Valores de Bolivia, se ha avanzado en atraer a nuevos inversores al mercado de inversiones de impacto.



No solo logramos colocar con éxito estos los Bonos Sociales Avanza Mujer, sino que hubo una sobredemanda del 16,5% en valor ofertado, lo que demuestra el interés de los inversionistas institucionales en generar rentabilidad con impacto social, buscando generar beneficios positivos en el país.



30400.png ¿Cómo se espera que este bono impulse el desarrollo de instrumentos con impacto social y ambiental en el mercado de capitales boliviano?



Se espera que esta primera emisión de bonos sociales tenga un efecto demostrativo que permita impulsar instrumentos financieros con impacto social y/o ambiental en el mercado de capitales del país como nuevos mecanismos de fondeo e inversión.



-¿Qué efecto dinamizador se espera que tenga en la promoción de las finanzas sostenibles en el país?



La inversión con lente de género es un mecanismo efectivo que permite obtener un gran impacto social y un retorno en la inversión seguro y sostenible a largo plazo, generando rentabilidad mientras se avanza en la igualdad y se potencia el crecimiento económico del país. En este sentido, se espera que la emisión de este primer bono de género dé una señal a otros actores de la industria para promover las finanzas sostenibles en el país.



-¿Cómo contribuirá a incrementar el acceso a crédito para las mype?



Se otorgarán créditos para su empresa - capital de operación y/o capital de inversión-, y para ello el banco cuenta con los productos financieros Sol Individual, Sol Efectivo, Sol Productivo y Sol Agropecuario.



-¿De qué manera fortalecerá la estrategia del modelo bancario inteligente en género ‘Avanza Mujer’?



Avanza Mujer es un programa pionero en el sistema financiero boliviano que tiene como objetivo promover la inclusión y el crecimiento de los negocios liderados por mujeres bolivianas, y que ofrece una propuesta de valor integral y diferenciada. Por un lado, los recursos obtenidos con la colocación de los bonos serán destinados exclusivamente a financiar los negocios liderados por mujeres con créditos en condiciones adecuadas para impulsar su crecimiento.



El programa también ofrece productos de ahorro, seguros y otros servicios. Y, por otro lado, ofrece servicios de valor agregado destinados a fortalecer el desarrollo y crecimiento de los negocios.



Entre estos servicios se encuentran herramientas, programas y recursos gratuitos que las ayudan a crecer como empresarias y potenciar sus negocios a través del desarrollo de capacidades y habilidades financieras y de negocios.



-¿Cuál ha sido el impacto?



En relación con el impacto del programa, a junio de 2024 hemos entregado un total de $us 1.070 millones en créditos a 167.385 mujeres, lo que representa el 43,5% de la cartera total del banco.



-¿Qué rol juega BID Invest en esta iniciativa?



Es un orgullo que BancoSol sea el primer banco de Bolivia en ser respaldado por BID Invest para la emisión de bonos temáticos de género en el país.



BID Invest, entidad del Grupo BID, ha respaldado esta emisión con una garantía parcial de crédito cubriendo hasta el 50% del capital de esta emisión. También ha apoyado a BancoSol en el diseño del marco metodológico del uso de fondos.



Adicionalmente, BID Invest brindará servicios de asesoría para fortalecer la estrategia de género y diversidad del banco, evaluando la propuesta de valor para las mype lideradas por mujeres en tres cadenas productivas relevantes para nuestra entidad.



-¿Cómo se espera que esta asociación contribuya al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas?



Con la emisión de los Bonos Sociales Avanza Mujer BancoSol 1, se ha avanzado en atraer a nuevos inversores al mercado de inversiones de impacto, y así contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): ODS 1 (fin de la pobreza), ODS 5 (igualdad de género), ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico), ODS 9 (industria, innovación e infraestructura) y ODS 10 (reducción de desigualdades).