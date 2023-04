YPFB Chaco inició perforación en Tariquia en medio del rechazo de la Subcentral Campesina y el Comité Cívico tarijeño

El inicio de la perforación del pozo Astillero X1, en parte de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquia (Rnfft), tomó por sorpresa al movimiento cívico de Tarija y a las comunidades que se oponen al proyecto exploratorio.



YPFB Chaco comenzó hace días la actividad extractivista con el alquiler de una perforadora de la empresa Sinopec International Petroleum Service, de la República Popular de China.



El secretario de relaciones de la Subcentral Campesina de Tariquia, Francisco Romero, lamentó la perforación en una zona que no es para el uso de extracción, al decir que la empresa se salió con la suya, sin respetar a las comunidades que rechazan la exploración, al no cumplir con la normativa porque "se inventaron un Plan de Manejo que lo hicieron a espaldas" de los pobladores.



El director de la Comisión de Hidrocarburos del Comité pro Intereses de Tarija, Jesús Gira, cuestionó a la empresa YPFB Chaco por su "decisión arbitraria" de iniciar la perforación del pozo Astillero X1, sin consensuar con los pobladores que viven dentro del área protegida, ni con las instituciones representativas.



EL DEBER se enteró el viernes (31 de marzo) de la perforación del referido pozo y pidió datos oficiales a la Jefatura de Prensa de la petrolera estatal que no facilitó la información, tal como se acordó.



Sin embargo, el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, a través de una nota de prensa, confirmó este sábado (1 de abril) el inicio del proyecto exploratorio con una inversión de $us 67 millones para evaluar el potencial hidrocarburífero de las formaciones geológicas de Huamampampa, Icla y Santa Rosa.



Dorgathen afirmó que la perforación comenzó el 24 de marzo con la perspectiva de incrementar y reponer las reservas de gas natural.



Según datos de Yacimientos, en esta área petrolera se estima que existe un potencial de 2 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas natural y un volumen recuperable de 1 TCF. También se informó que con la exploración se proyecta llegar a la profundidad de 6.200 metros en un plazo de 374 días.