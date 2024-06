YPFB debe $us 330 millones a las operadoras, empresas de servicios y a proveedoras de combustible subsidiado

En un contexto marcado por problemas en el abastecimiento de combustibles y una baja producción de gas natural, un informe oficial del Ministerio de Hidrocarburos y Energía señala que, hasta diciembre de 2023, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tiene una deuda de $us 329,8 millones.



Este monto corresponde al total de las obligaciones contraídas por la estatal con las empresas con contratos de operación, las compañías proveedoras de combustibles y las firmas prestadoras de servicios petroleros.



La deuda se desprende de una petición de informe escrito Nº220/2022-2024, solicitada por el senador Fernando Alonso Vaca Suárez en febrero de este año y respondida en junio. El legislador consultó el estado de las reservas de gas, las deudas de YPFB, la importación de combustible, y proyectos exploratorios en Pando y Beni, entre otras interrogantes.



Detalle de la deuda



Sobre las obligaciones de YPFB del documento precisa que la estatal mantiene una deuda de más de $us 329,8 millones con diferentes proveedores al cierre del año 2023, según información oficial de la estatal petrolera.



De acuerdo a los datos, la deuda con las empresas operadoras de los contratos de operación (empresas que extraen gas) asciende a $us 248,8 millones por concepto de retribución al titular.



A esto se suman $us 38,3 millones adeudados a las empresas que proveen combustible y $us 42,7 millones a las empresas que prestan servicios.



En ese sentido, la estatal aseguró “que la deuda está siendo honrada paulatinamente y que se encuentra en constante diálogo con sus proveedores para encontrar soluciones que permitan reducirla”.



En la actualidad, el país cuenta con problemas de abastecimiento de combustibles.



Varios sectores, entre ellos el transporte de carga pesada y analistas especializados en hidrocarburos, indicaron que parte de este problema obedece a dos factores: la baja producción nacional y la deuda que la estatal YPFB mantiene con los proveedores de combustible.