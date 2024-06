YPFB reconoce que no hay diésel y acusa a la “psicosis” de la gente y a la logística de los surtidores por las colas para comprar gasolina

Largas filas por combustible

“Esa persona que necesita cargar, que realmente está en (tanque de) reserva, tiene dos autos adelante, uno con cuarto tanque y otro con medio tanque, que podrían no estar en la fila ( …) y esto es un tema que ya se está generando muy seguido de esa psicosis de una noticia ; una estación de servicio con un cono que dice no hay gasolina y que la gente se vuelca a las estaciones y todo el mundo quiere hacer la fila”, aseveró.

Cómo saber si existe combustible

El presidente de YPFB explicó cómo identificar si existe o no combustible en un surtidor. Señaló que si existen filas con vehículos moviéndose y cargando, “eso quiere decir que tenemos diésel o gasolina, que no hay problema. Si usted tiene cuarto tanque no vaya a hacer la fila, no hay necesidad. Vaya al día siguiente en la mañana y va a tener la mitad de la fila”, explicó.