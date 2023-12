Agroindustria, turismo, minería e hidrocarburos, los sectores que van a generar divisas al país durante 2024

¿Qué pasará en 2024 en el ámbito económico? Es un interrogante difícil de responder después de un 2023 lleno de complicaciones y turbulencias en la economía . Si bien no se puede predecir qué pasará, sí se puede saber qué sectores deben potenciarse para mejorar los ingresos del Estado, que en los últimos años vio mermar sus recursos debido a la caída de las exportaciones de gas natural.

La agroindustria, con todos sus subsectores, el turismo, la minería, los hidrocarburos y las manufacturas son las actividades que pueden incrementar los recursos del Estado en corto y mediano plazo. No obstante, sectores consultados coinciden que para acelerar esto se requiere de un cambio en la estructura jurídica para brindar algo que desde el sector empresarial viene pidiendo a gritos: seguridad jurídica.

La entidad que aglutina al sector empresarial agrega que los productos no tradicionales, concentrados en la agroindustria oleaginosa y la industria cárnica, “pasando por los alimentos funcionales o ‘superalimentos’ como la chía, el sésamo, la castaña o la almendra chiquitana, cada vez ganan más espacio en los mercados internacionales por sus características nutricionales y saludables”.

“Pero tomando en cuenta los últimos años los productos no tradicionales de Bolivia aportaron el 30% de los ingresos de las exportaciones y con la caída de las exportaciones de los hidrocarburos, éstos cobraron más protagonismo. Por lo tanto, con políticas de Estado adecuadas se puede incrementar este porcentaje”, señala la entidad.

Para él dos sectores son los que a cortísimo plazo podrían ayudar a resolver esta situación, “son el agropecuario/agroindustrial y el forestal/maderero, no solo por su rápida capacidad de reacción en términos de inversión y producción , sino, porque hay mercados externos para estos sectores”.

Según datos de la Instituto Nacional de Estadísticas (INE) las exportaciones del sector agrícola llegaron, en 2022, a $us 748,5 millones. Mientras que las ventas de externas del sector oleaginoso llegaron a $us 1.885,8 millones.

“Con esos datos, se infiere que el valor exportado podría crecer por encima de dos dígitos (10,5%) hasta llegar a $us 7.000 millones en 2030”, dice la Cainco.

Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) señaló que es necesario aprovechar la vocación productiva de las diferentes regiones del país. Tomando en cuenta esta referencia destacó que existe oportunidades en minería, por ejemplo, en el occidente, la agroindustria (en el oriente boliviano). Es estos sumó al turismo, que de acuerdo que, en 2023, según el INE, representó un movimiento económico de $us 716 millones.

De forma similar opinó Rodríguez, quien señaló que, si hubiera existido un trabajo en común entre los empresarios y el Estado, el país no enfrentaría varias de las actuales dificultades (abrupta caída de las exportaciones no tradicionales, preocupación por la relativa escasez de dólares y combustibles) sino que estaría creciendo a una alta tasa y no, menos del 3% como se espera para este año, lejos del 4,86% pronosticado.