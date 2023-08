Álvaro Ríos: “No hicimos nuestro trabajo para reponer las reservas de gas natural”

El exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, habló sobre la realidad del sector hidrocarburífero en Bolivia. Se mostró preocupado por la culminación del contrato de exportación con Argentina. Advierte que si desde el Estado no se hace algo para mejorar la producción de gas natural en 2029 el país no tendrá nada que exportar.



_¿Cómo ve la situación del sector en la actualidad?

Desde 2013, usted tiene las notas, he venido alertando que el país iba a terminar no cumpliendo sus contratos de exportación de gas natural con los países vecinos. Y eso ha comenzado a ocurrir con la Argentina porque vamos por la octava adenda.

Hace un año y medio ya se ha dado oficialmente por terminado el contrato entre YPFB y Enarsa para culminarlo el 2024. Porque no podemos enviarle los 17 millones de metros cúbicos día (MMm3/d) a Brasil, enviándole a la Argentina. Por lo tanto, la Argentina está haciendo en estos momentos unos esfuerzos increíbles para revertir el TGN y llegar el próximo invierno con 10 millones de metros cúbicos día (MMm3/d) al norte del país.

_¿Qué hizo Argentina ante esta situación?

Entonces, lo único que hemos hecho, ante la declinación de nuestros campos, es que la Argentina acelere la construcción de gasoductos al norte porque se están desabasteciendo y porque tienen que comprar líquidos para hacer sus termoeléctricas, las hacen funcionar con líquidos y también hay cortes.

O, por último, han tenido que importar GNL. Esto ya se va dando hace varios años y, pues, finalmente este mercado se agota en 2024. Yo creo que de repente se mandan algunos volúmenes interrumpibles en invierno desde Bolivia. Eso puede ocurrir.

No es culpa de la Argentina. Argentina no hizo nada. Y nosotros somos los que no hemos hecho nuestro trabajo exploratorio de reponer reservas, sabiendo desde el 2013 que se caían las curvas de producción. Se veía venir, y no hemos hecho nuestro trabajo de incentivar y reponer esas reservas que estamos gastando porque ese contrato iba hasta el 2027.

_El presidente de YPFB, Armin Dorgathen, cuando fue consultado por El DEBER, dijo que desde hace dos años se trabaja en el mercado premium en Brasil y que la pérdida del mercado argentino no es una noticia que golpea a Bolivia, ¿Qué opina al respecto?

No debería alegrarnos. Deberíamos llorar, porque entre 2014 y 2015 teníamos una capacidad de exportación de 48 millones de metros cúbicos día (MMm3/d) 30 MMm3/d a Brasil y 18 MMm3/d a la Argentina. En este momento tenemos 22 MMm3/d en capacidad de exportación.

_Sin embargo, Brasil es una alternativa en firme para seguir exportando...

Por el otro lado, el presidente de YPFB, tiene razón de que ese pequeño volumen lo podemos mandar a Brasil, vamos a ver cómo negocian los precios, pero esos 22 MMm3/d o los 20 MMm3/d que van a quedar el próximo año. Pero al paso que vamos, no habrá volúmenes para exportar en 2029.

No debería alegrarnos porque nuestra producción está declinando. Ese es el tema de fondo. Ahora, que nos volvamos un país de tránsito y que YPFB alquile sus ductos es la solución por el mal menor. Hemos agotado nuestros recursos, ya no se va a pagar IDH, ya no se va a pagar regalías y vamos a cobrar

tránsito.

Puede ser que a YPFB le puedan dar una parte del volumen como ‘trader’ (vendedor) y le alquilen sus ductos. Eso ya lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo, pero no es lo mismo alquilar los ductos por $us 150 millones en un año que haber vendido $us 6.000 millones de gas a Argentina y Brasil.