Analistas proyectan un cierre 2022 con menor crecimiento económico

Anotó que también se registrarán problemas en el crecimiento. “Estaba previsto un 5,1%, pero el porcentaje en los próximos meses será más bajo. Se perdió de $us 30 a 36 millones por día, pero lo que no se entiende es que todas las cadenas productivas en torno al aparato productivo de Santa Cruz fueron cortadas y eso tiene repercusiones en todos los otros sectores. Entonces, habrá una desaceleración de la economía”, expuso Chávez.

Además, dejó entrever que el desempeño de la balanza comercial tampoco será interesante. “El Gobierno estaba orgulloso de las cifras de las exportaciones que probablemente iban a llegar a $us 13.000 millones y había dos referencias, oro y estaño metálico y el sector agroindustrial, liderados por soya y sus derivados. La balanza comercial será positiva, pero no interesante como se proyectó en un primer momento. Ahora bien, las Reservas Internacionales Netas (RIN) son ‘sumamente’ bajas. En 2014 estaban en alrededor de $us 15.000 millones y ahora la cifra es menor de $us 4.000 millones. Menos exportaciones, significa menor ingreso de divisas, lo que pone una presión muy fuerte sobre las reservas y el tipo de cambio”, afirmó Chávez.