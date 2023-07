Arce a Mercosur: “Planteamos ir dejando el dólar norteamericano”

El presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, exhortó a los países miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur) a “reducir la dependencia del dólar” como mecanismo de supervivencia, en medio de una “crisis estructural del capitalismo”. Analistas sostienen que no es una medida viable.

El mandatario boliviano también dijo que no se debe permitir que los recursos estratégicos sigan el destino de otros que fueron “saqueados”, beneficiando solo a unos cuantos y dejando pobreza en los países de la región.

No es viable

Jaime Dunn, analista económico, señaló que el Gobierno puede proponer medidas para dejar de depender del dólar, pero esto no es lo que el Estado quiere sino lo que la población quiere y en Bolivia el ciudadano de a pie siempre va a creer más en el dólar como todos los países.

Agregó que dejar de depender del dólar no es una decisión del Mercosur, sino del comercio internacional y el mismo ha demostrado que la primera moneda es el dólar. También se debe tomar en cuenta, prosiguió, que las monedas que se usan para el comercio internacional son transferibles y muy confiables.

Germán Molina, analista económico, recordó que según datos económicos del primer trimestre; el dólar fue la moneda más usada, con el 85%, para las transacciones en el comercio internacional, por lo que de acuerdo con su criterio no es viable reducir la dependencia del dólar.

Sobre si es factible depender de una sola vía económica, como la china, Molina dijo que no es conveniente depender solamente de un país. “China sola, no logra alcanzar a EEUU en lo que es el uso de su moneda, producción y tecnología. Lo que debemos hacer es realizar negocios con todos los países y no concentrarnos en uno solo”, complementó.