Arce muestra en pizarra los 4 factores que explican falta de dólares y combustibles

El jefe de Estado sostuvo que no se cuidó la nacionalización de los hidrocarburos, pues “no se hizo trabajos de exploración lo que llevo a una menor producción y a un menor ingreso de dólares a la economía del país”.

Para graficar esta situación el primer mandatario recordó que los ingresos por la exportación de gas natural, en 2013, fueron de $us 6.113 millones; mientras que, en 2023, la cifra fue de $us 2.050 millones.

Ante este escenario en reiteradas oportunidades remarcó que este es “un problema heredado” y que no se estaría en esta situación si hace unos siete o diez años se hubiera comenzado con un programa de exploración que “reemplace a los campos hidrocarburíferos agotados”.

“Se refirió constantemente a un agotamiento y un descuido en el sector hidrocarburífero. No anunció medidas de fondo ni soluciones estructurales , aunque así las llame a mayor inversión estatal. Propone como solución la sustitución de importaciones, paradigma de la primera mitad del Siglo XX que demostró su fracaso tanto en términos técnicos, económicos e históricos. No hablo de la liberación plena de exportaciones, simplificación de trámites, inflación, reforma laboral y tributaria e institucionalización de autoridades económicas”, observó Aramayo.

Déficit de dólares en el sector privado

De acuerdo con Arce, el sector privado mantiene históricamente un déficit comercial que llegó el 2023 a menos $us 2.349 millones, lo que implica que utiliza más dólares para sus importaciones de lo que genera en sus exportaciones.

Según los datos que el jefe de Estado desgrano, entre 2007 y 2023 el déficit comercial privado estuvo entre menos $us 794 millones y menos $us 2.349 millones.

Rubén Arias, analista económico, señaló que Arce pone énfasis en que uno de los problemas centrales de la crisis tiene que ver con el sector privado y su incapacidad para generar los dólares que demanda. Sin embargo, esta afirmación no toma en cuenta el impacto que las políticas gubernamentales pueden haber tenido sobre el sector privado. Un entorno de negocios con incertidumbre jurídica, regulaciones inestables y falta de confianza en las instituciones puede desincentivar la inversión privada, tanto nacional como extranjera.

“El presidente parece transferir la responsabilidad al sector privado sin reconocer que la creación de un ambiente propicio para la inversión depende en gran medida del gobierno. La falta de dólares no puede ser atribuida exclusivamente al sector privado si no se han creado las condiciones adecuadas para su desarrollo y expansión”, criticó Arias.

Sabotaje interno

Otro de los factores que Arce identificó para la escasez de dólares es el bloqueo económico, por unos $us 1.076 millones, en el Legislativo, el presidente explicó que en el pasado había un saldo favorable porque se contaba con más dólares de los desembolsos de créditos externos en comparación al monto que se pagaba en intereses y capital.

Inflación mundial

En cuanto a la logística para la importación, el presidente detalló que un contenedor de 40 pies, de un alquiler de hasta $us 2.000 se incremento a $us 10.000, para luego bajar y quedarse en $us 6.000, “eso indica que se ha triplicado el costo del transporte”. Y sobre el encarecimiento de los insumos y demás productos la primera autoridad del país, señaló que la inflación en el mundo entre 2022 y 2023 llegó a niveles de 1980, “eso repercute en nuestro país que es un gran importador”, argumentó Arce.