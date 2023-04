ASFI interviene Banco Fassil y ordenan la aprehensión de altos ejecutivos de la entidad financiera

Debido al temor y a la incertidumbre, los ahorristas de Banco Fassil , durante el periodo diciembre 2022- abril 2023 realizaron el retiro de las cuentas de la entidad financiera un valor de $us 527 millones , situación que puso en apuros al banco mermando su capacidad de liquidez.

Ya consumada la a prehensión de los ejecutivos y la intervención de Banco Fassil, Leny Valdivia, ex directora de la ASFI, ante la consulta de cuanto tardaría la compra de cartera de Fassil a cargo de otra entidad de intermediación financiera, la exautoridad sostuvo que “ es un proceso ágil, que no demora más de dos semanas”.

“Quiero mi dinero. Traje mi colchón y me voy hasta que no me devuelvan todos mis depósitos. Nos deben informar que va a pasar con nosotros”, relató don Eugenio vía celular, mientras de fondo de escuchaba las protestas de los ahorristas que se encuentran en la avenida monseñor Rivero, de la capital cruceña.